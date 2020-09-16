Завтра утром и вечером в Баку прогнозируются дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове утром и вечером ожидаются переменные дожди, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем — 23-26, в Баку ночью — 19-21, днем — 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 23-24 градусов.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкая к климатической норме температура, благоприятная для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана в отдельных местах грозовые дожди, местами интенсивные, возможен град. Днем в большинстве районов дождь постепенно прекратится. Ветер восточный.

Ночью 16-20, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.