Военнослужащий срочной действительной военной службы Азербайджанской армии Тахир Алиев, ставший шехидом в результате обвала скальных пород в Лачынском районе, будет похоронен в Агстафинском районе.

Как сообщает Report, Алиев Тахир Чингиз оглу, 2002 г.р., является жителем села Хатаи Агстафинского района.

Его останки будут преданы земле завтра на кладбище села Енигюн Агстафинского района.

Второй погибший в результате обвала Худиев Самир Самед оглу, 2003 г.р., будет похоронен на Аллее шехидов в поселке Рамана Сабунчинского района.

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

В результате рядовой С.Худиев погиб на месте происшествия от полученных травм. Т.Алиев проучил различные телесные повреждения, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.