Судебный процесс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого по делу о событиях 7 ноября, пройдет в Тбилисском городском суде 24 января в 12:00, сообщает «Грузия-онлайн».

По существующей информации, Михаил Саакашвили не будет присутствовать на завтрашнем заседании.

Для справки, государственное обвинение вменяет Михаилу Саакашвили массовый разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию «Имеди» и завладение принадлежащим Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.

Обвинение бывшему президенту Грузии предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

По этому делу в качестве обвиняемых вместе с Саакашвили проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава.