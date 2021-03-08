Завтра пройдет без осадков

Обнародован прогноз погоды на 9 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможен моросящий дождь. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

9 марта в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью в некоторых горных районах ожидаются осадки, снег. Временами будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 1-4 градуса тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метереологическому прогнозу, 9 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метереологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.