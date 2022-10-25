Обнародована погода на 26 октября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками. В течение дня в некоторых местах ожидаются дожди, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15° тепла, днем 17-19° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых северных и восточных районах возможны кратковременные дожди. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.