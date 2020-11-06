Завтра будет дождливо

7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, будет наблюдаться умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 14-16 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 75-85%.

7 ноября в районах Азербайджана временами дожди, вечером в некоторых районах возможны ливни, в горах снег. Ночью и утром туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 15-18, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

7-8 ноября на Абшеронском полуострове на фоне влажной погоды и умеренного северного ветра (хазри) ожидается понижение температуры, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.