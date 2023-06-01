Обнародован прогноз погоды на 2 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром местами ожидается кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 26-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах туман, восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем — 28-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем — 13-18° тепла, местами 20-25° градусов тепла.