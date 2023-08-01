Завершились тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, проводившиеся на полигоне Чирчик Ташкентской области с участием азербайджанских и узбекских военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На последнем этапе совместных учений задачи по ведению специальных боевых действий выполнялись на компьютере и карте.

Напомним, что тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023 состоялись в соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год», заключенным между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Узбекистана.