Завершены сварочные работы по всей протяженности TAP

Завершены сварочные работы по всей протяженности Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«Это означает, что соединены все 878 километров от Трансанатолийского газопровода (TANAP) до Приемного терминала трубопровода в Италии. Это еще один этап на нашем пути к открытию «Южного газового коридора»», — сказали в консорциуме.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы до конца года первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, 550 которых будут проложены по территории Греции, 215 километров — в Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — в Италии.

Акционерами ТАР являются: BP — 20 процентов, SOCAR — 20 процентов, Snam — 20 процентов, Fluxys — 19 процентов, Enagás — 16 процентов, Axpo — пять процентов.