Заур Алиев: Пандемия повлияла на внедрение ОМС в Азербайджане

К сожалению, пандемия коронавируса повлияла на внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Государственного агентства ОМС Заур Алиев.

По его словам, проект был запущен крайне успешно.

«Число обращений в больницы превышало тысячу. К сожалению, после того как встал вопрос коронавируса, мы были вынуждено направить все усилия на борьбу именно с ним. Продолжать борьбу с коронавирусом одновременно с внедрением системы ОМС было невозможно. Реализация проекта поэтапно в других регионах была отложена до января 2021 года», — подчеркнул Заур Алиев.

| 2020-05-06T20:00:31+00:00 6 мая 2020, 21:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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