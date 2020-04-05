Защитник «Манчестер Сити» Уокер принес извинения клубу

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист с другом снял дом на время карантина за £8 тысяч и вызвал двух девушек, которые покинули их расположение в 02:00 с £2,2 тысячами.

Стоит отметить, что игрок уже принес извинения клубу за случившийся инцидент. Клуб обратился с заявлением, где осудил поступок Уокера и начал внутреннее расследование, по итогам которого защитник может быть оштрафован. (gazeta.ru)

| 2020-04-05T16:12:34+00:00 5 апреля 2020, 17:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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