Зариф: Иран готов сотрудничать с США

«Тегеран мог бы сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и продажи нефти». Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы не видим проблем, чтобы сотрудничать с вами (США) в вопросе нефти, как и нет проблем в вопросе обеспечения безопасности Персидского залива», — цитирует его газета Etemad.

При этом Зариф добавил, что «иностранное присутствие в Персидском заливе угрожает безопасности и США должны его покинуть».

В то же время он отметил, что это его личное мнение, «которое не равнозначно мнению государства». «Нам необходимо определить окончательную картину взаимоотношений с США», — сказал дипломат.

По словам Зарифа, «Иран не будет сотрудничать с Вашингтоном по проблеме Израиля… и вопросу гегемонии». «Мы не позволим американцам вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил он.