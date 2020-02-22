Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек ООН Антониу Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии соглашения между США и радикальным движением «Талибан».
«Глава МИД Ирана и генсек ООН в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане», — сообщило министерство иностранных дел Ирана в своем Telegram-канале.
В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с движением «Талибан» 29 февраля. «Талибан» в свою очередь подтвердил дату.
Талибы, реагируя на это, заявили, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Они также назвали выборы показными, «бросающими пыль в глаза», не признав их.(РИА Новости)