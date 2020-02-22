Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с движением «Талибан» 29 февраля. «Талибан» в свою очередь подтвердил дату.

Подобное заявление со стороны Вашингтона и талибов было сделано на фоне недавно объявленных результатов президентских выборов в Афганистане, где действующий президент страны Ашраф Гани был переизбран.

Талибы, реагируя на это, заявили, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Они также назвали выборы показными, «бросающими пыль в глаза», не признав их.(РИА Новости)