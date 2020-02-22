Зариф и Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генсек ООН Антониу Гуттереш обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии соглашения между США и радикальным движением «Талибан».
«Глава МИД Ирана и генсек ООН в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Афганистане», — сообщило министерство иностранных дел Ирана в своем Telegram-канале.
В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с движением «Талибан» 29 февраля. «Талибан» в свою очередь подтвердил дату.
Талибы, реагируя на это, заявили, что переизбрание Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Они также назвали выборы показными, «бросающими пыль в глаза», не признав их.(РИА Новости)
| 2020-02-21T22:52:03+00:00 22 февраля 2020, 08:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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