Запуск Crew Dragon могут снова перенести

Запуск космического корабля Crew Dragon компании Space X с астронавтами на борту должен состояться в субботу, хотя шансы на это по-прежнему 50 на 50, заявил глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.

«Мы реализуем план по запуску сегодня. Трудности с погодой сохраняются, шансов на отмену 50 процентов», — написал Брайденстайн в Twitter.

Его слова подтвердила компания SpaceX в своем Twitter. «Все системы готовы к испытательному полету Crew Dragon с астронавтами НАСА», — сообщила компания, уточнив, что команды специалистов продолжают наблюдать за погодой.