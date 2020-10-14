Запрещен въезд в Губу и ряд сел

Кабинет министров Азербайджана принял решение о закрытии въезда-выезда в ряд сел Лянкяранского и Губинского районов, а также в город Губа.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, согласно решению, за исключением оперативных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, а также автомобилей, перевозящих грузы, закрыт въезд-выезд в села Шаглакюча и Шихакаран Лянкяранского района, в город Губа, села Рустов и Зардаби Губинского района.

Данное решение вступает в силу с 00:00 15 октября 2020 года.

| 2020-10-14T23:04:40+04:00 14 октября 2020, 23:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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