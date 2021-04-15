Запасы медицинских масок в Азербайджане составляют 4,1 млн единиц

Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане.

В ответ на запрос Report в Кабмине заявили, что в депо торговых предприятий на территории страны в настоящее время имеется 4,1 млн единиц медицинских масок.

Отметим, что с начала пандемии в Азербайджане было произведено более 38,6 млн медицинских масок. С 5 марта 2020 года до конца года в страну было импортировано медицинских масок и респираторов на сумму около 26,7 млн долларов США. В основных аптечных сетях, действующих на территории страны, реализовано более 77,6 млн единиц медицинских масок.