Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц

Запасов зерна в Ливане, в столице которого во вторник прогремел мощный взрыв, хватит менее чем на один месяц. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра экономики и торговли страны Рауля Нехме.

По его словам, зерна в Ливане осталось «чуть менее чем на месяц». В связи с этим власти ищут альтернативные хранилища продовольствия, указал Нехме.

Одновременно он подчеркнул, что стране необходим как минимум трехмесячный запас продуктов питания для поддержания продовольственной безопасности.

Ранее издание Al-Akhbar сообщило, что Ливану не грозит продовольственный кризис, так как имеющихся запасов зерна должно хватить по меньшей мере на полтора месяца.