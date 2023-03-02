США совместно с ЕС и Великобританией начали оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), требуя прекратить экспорт критических электронных компонентов в Россию, которые Москва может использовать для создания оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Западные дипломаты в последние недели посещали ОАЭ, чтобы «разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц» с целью прекратить поставки в Россию, рассказали источники, непосредственно причастные к поездкам.

Особую озабоченность США вызывает реэкспорт товаров через ОАЭ, который позволяет обходить введенные против России санкции. При этом в последнее время богатое государство Персидского залива стало одним из центром реэкспорта электроники для Москвы.

«Наша главная просьба [к ОАЭ] заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт [и] признали, что он проблематичен», – отметил западный чиновник, добавив, что «обсуждение продолжается». Также западные страны требуют от властей ОАЭ раскрыть перечень товаров, которые уже были поставлены в Россию.

По данным Фонда «Свободная Россия», экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти 283 млн долларов. В прошлом году Абу-Даби экспортировал в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, а объем торговли этой продукцией за год вырос с 1,6 млн до 24,3 млн долларов.

В начале февраля США предупредили власти ОАЭ и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией мешают усилиям Запада по давлению на Москву в связи с войной в Украине, писал Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В частности, замминистра финансов США по финансовой разведке Брайан Нельсон требовал от турецких коллег сократить поток товаров в Россию. Турция в марте–октябре 2022 года поставила Москве товаров на 800 млн долларов, из них 300 млн пришлись на машинное оборудование, а 80 млн – на электронику.

Уклонение от санкций обсуждал Нельсон и с чиновниками в ОАЭ. Абу-Даби не присоединился к международным санкциям против России, но выступил против войны в Украине и призвал стороны вернуться за стол переговоров. Кроме того, ОАЭ оказывают финансовую и гуманитарную помощь Украине. (moscowtimes.ru)