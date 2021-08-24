На днях посол США в Армении Линн Трейси выступила с заявлением. Так, она вновь вернулась к теме статуса Нагорного Карабаха, в то время как президент Азербайджана загодя уже сказал, что ни о каком статусе не может быть и речи.

По ее словам, Нагорно-карабахский конфликт не может быть урегулирован без решения вопроса статуса Нагорного Карабаха. «Последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены и конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не решен. Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, стремясь к деэскалации обстановки», — отметила она.

Данное заявление посла # прокомментировал известный российский политолог Григорий Трофимчук.

«Сразу же после трёхстороннего соглашения от 10 ноября во многих интервью азербайджанским СМИ я подчеркнул, что главным нерешённым вопросом остаётся не статус Карабаха, а позиция Вашингтона по отношению к происходящему здесь.

Напомню, что сам Вашингтон тогда был занят исключительно своими президентскими выборами, и ему было немного не до того. Но обойти США в этой теме получится вряд ли, и это было ясно заранее», — отметил Трофимчук.

По его словам, и сейчас Белый дом пока что не сказал своего окончательного слова, просто показывая, что внимательно наблюдает за происходящим. Надеясь в то же время, что все участники конфликта поглубже в него войдут, и прежде всего, американцы хотят этого в отношении России.

«С другой стороны, президент Азербайджана уже не раз чётко и окончательно объявил, что статус Карабаха обсуждаться не будет; как, собственно, Баку нет смысла участвовать и в переговорах формата МГ ОБСЕ. И вот теперь Запад ждёт от Баку окончательного ответа: так вы будете участвовать в этом формате или нет? Думаю, этот момент важен для США, и он в данном случае далеко не формален, это политический рубеж для определения Западом дальнейших действий».

По словам нашего собеседника, Азербайджан находится в относительно сложной политической позиции. «Так как если вы заявили, что МГ ОБСЕ — это полная пустота, то должны и дальше следовать этому принципу, больше никогда не садясь с этой группой за один стол. А если снова сели, то о каких же тогда принципах может идти речь», — сказал политолог.

Далее эксперт коснулся роли Анкары в данном вопросе: «Что касается Турции, то она является членом НАТО, и в американском раскладе будет играть свою особую роль. Проще говоря, Запад будет пытаться по-любому брать регион под свой контроль, усиливая противоречия между тремя сторонами процесса: Россией, Азербайджаном, Арменией. И как бы помогая, время от времени, то тем, то этим, то другим. Именно по этой причине официальные представители США в регионе заявляют, что «конфликт не отрегулирован».

Немаловажно, что эти тезисы озвучивает именно посол США в Армении, тем самым ободряя Ереван. В таких деталях тоже прослеживается профессиональный политический расчёт, считает эксперт. По его словам, Запад никогда не откажется от возможности держать Россию и весь Карабах в постоянном напряжении, в ожидании новой войны. «Тем более, что и растущее напряжение в Центральной Азии всерьёз помогает таким планам», — резюмировал российский политолог.