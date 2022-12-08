Действующий уже четвертый день потолок цены для российской нефти пока не привел к значимым изменениям на мировом рынке, за исключением одного непредвиденного последствия. Турция стала требовать от идущих из Черного моря танкеров дополнительных подтверждений страхования, из-за чего у пролива Босфор образовалась пробка. Причем стоят в ней в основном танкеры с нефтью из Казахстана.

Проход через турецкие воды был запрещен по меньшей мере 22 танкерам, пишет Financial Times. Турецкие чиновники опасаются, что поставки могут быть не застрахованы в соответствии с новыми санкциями, которые закрывают перевозящим российскую нефть танкерам доступ к европейскому страхованию, если она приобретена по цене более $60 за баррель. Западный чиновник, участвующий в определении механизма потолка, сказал газете:

Похоже, что примерно 20 танкеров с сырой нефтью, ожидающих прохода через [турецкие] проливы, везут нефть из Казахстана, – за исключением одного. Эти грузы при любом сценарии не попадают под ценовое ограничение, и их страховой статус никак не должен меняться по сравнению с предыдущими неделями или месяцами.