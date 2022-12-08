Действующий уже четвертый день потолок цены для российской нефти пока не привел к значимым изменениям на мировом рынке, за исключением одного непредвиденного последствия. Турция стала требовать от идущих из Черного моря танкеров дополнительных подтверждений страхования, из-за чего у пролива Босфор образовалась пробка. Причем стоят в ней в основном танкеры с нефтью из Казахстана.
Проход через турецкие воды был запрещен по меньшей мере 22 танкерам, пишет Financial Times. Турецкие чиновники опасаются, что поставки могут быть не застрахованы в соответствии с новыми санкциями, которые закрывают перевозящим российскую нефть танкерам доступ к европейскому страхованию, если она приобретена по цене более $60 за баррель. Западный чиновник, участвующий в определении механизма потолка, сказал газете:
Похоже, что примерно 20 танкеров с сырой нефтью, ожидающих прохода через [турецкие] проливы, везут нефть из Казахстана, – за исключением одного. Эти грузы при любом сценарии не попадают под ценовое ограничение, и их страховой статус никак не должен меняться по сравнению с предыдущими неделями или месяцами.
По информации председателя правления «Казмунайгаза» Магзума Мирзагалиева, у Босфора находятся до 10 судов, имеющих отношение к Казахстану, а всего там скопился 21 танкер, передал в четверг «Интерфакс-Казахстан». Правда, задержки превышают шесть суток, а «для декабря нормальное прохождение Босфора — это до 14 суток», сказал он.
Нефть из Казахстана, где ее добывают в том числе западные компании, такие как Chevron и Exxon Mobil, поступает в Новороссийск. Таким образом по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума экспортируется 80% нефти Казахстана. Далее она танкерами вывозится через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, откуда отправляется покупателям.
То, что у Босфора застряли именно танкеры с грузом из Казахстана, объясняется тем, что на них приходится основной поток нефти из Черного моря, тогда как танкеров с российской нефтью за последние дни было лишь несколько, и они смогли доказать, что у них есть российская страховка, пишет Bloomberg.
Министерство финансов Великобритании, где находится большинство страховщиков P&I Clubs, сообщило, что Великобритания, США и ЕС работают с турецкими властями над разрешением ситуации и причин мешать проходу судов нет.
Вместе с тем представители судоходной отрасли говорят FT, что возросли риски прохода через турецкие проливы танкеров без страховки или с покрытием от недостаточно надежных страховщиков.