Лачынская дорога является составной частью суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает #, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованных в нашей стране дипломатического корпуса с целью информирования о текущей ситуации в регионе.

Он сообщил, что Азербайджан установил на своей территории пограничный пункт пропуска для использования его своими гражданами.

Было указано, что это право подтверждено в последнем решении Международного Суда.

«Армянская сторона, которая не смогла этого переварить, обстреляла азербайджанского пограничника, совершала провокации против нашего национального флага, продолжала злоупотреблять Лачынской дорогой»,- сказал он.

По словам замминистра, Армения сама ограничивает использование Лачынской дорогой: «Со стороны Азербайджана созданы условия для использования армянскими жителями дороги в медицинских целях. А дорогу Агдам-Ханкенди предлагается использовать для поставок большего количества продуктов, что может поспособствовать реинтеграции в наше общество армянских жителей».