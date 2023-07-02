Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

По его данным, Наджафи возглавил делегацию исламской республики, которая примет участие в конференции представителей стран — членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов. Она пройдет в Баку в понедельник и вторник, а в среду и четверг в столице Азербайджана состоится встреча министров иностранных дел стран — членов движения.

Как утверждает агентство, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также планирует лично присутствовать на конференции министров в Баку, несмотря на существующую напряженность в ирано-азербайджанских отношениях. 25 июня главы МИД Ирана и Азербайджана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы отношений между двумя государствами, отмечает Fars.

Отношения между Баку и Тегераном особенно обострились после совершенного в январе вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское посольство приостановило дипломатическую деятельность, а его сотрудники и члены их семей были эвакуированы в Азербайджан. В начале апреля Азербайджан объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Ирана в Баку. Ответный шаг предприняла и иранская сторона, также выслав четырех азербайджанских дипломатов. (ТАСС)

