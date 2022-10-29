«Премьер-министр Армении озвучил сегодня ряд заявлений».
Об этом АПА сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.
Он отметил, что позиция Азербайджана ясна:
«Мы привержены мирной повестке дня и желаем установления мира. Мы настаиваем на подписании мирного договора с Арменией. Мы настаиваем на открытии коммуникаций. Мы настаиваем на выполнении Арменией своих обязательств. Естественно, в рамках всего этого может возникнуть мир».
Халаф Халафов выразил уверенность, что в результате дальнейших усилий Азербайджана и более справедливого подхода международного сообщества в регионе воцарится мир.