Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев посетил Израиль.

Как сообщает АПА, в программу визита замминистра иностранных дел включен вопрос открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Фариз Рзаев сообщил израильской прессе, что решение об открытии официального посольства в Израиле является показателем высокого уровня отношений между двумя странами и народом.

По его словам, открытие посольства создаст условия для углубления политического дискурса и откроет новые каналы для сотрудничества в экономике, туризме, культуре, науке и других сферах.