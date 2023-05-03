Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в город Порт-Судан на востоке Судана.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

«Только что прибыл в Порт-Судан, чтобы подтвердить обязательства ООН перед народом Судана», — написал он в среду на своей странице в Twitter.

Гриффитс также опубликовал фотографию, на которой видно, как он выходит из самолета Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН.

Как сообщил 1 мая официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, генсек всемирной организации срочно направляет в Судан Гриффитса в связи с обострением конфликта в этой стране.