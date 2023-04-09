В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формула-1», который пройдет 28-30 апреля, операционная компания Baku City Circuit (BСС) продолжает строительно-монтажные работы на дорогах, по которым проходит трасса.

Как сообщили АПА в BСС, в связи с установкой бетонных блоков вдоль проспекта Нефтяников, сегодня с 22:00 будет закрыто движение транспорта по участку проспекта Азадлыг, пересекающемуся с проспектом Нефтяников.

ВСС заранее благодарит горожан за понимание, оказанное ими при проведении строительно-монтажных работ.