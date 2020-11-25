Заключенные в США незаконно получили миллиард долларов

Десятки тысяч заключенных в американском штате Калифорния обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией COVID-19, общая сумма может достигать 1 миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.

«Мошенничество (заключенных – ред.) действительно ошеломляет», — заявила Шуберт. Прокуроры штата подчеркнули, что это, возможно, самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.

По словам Шуберт, только с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор добавила, что иногда пособия выплачивались напрямую заключенным или отправлялись родственникам и друзьям преступников, находившимся за пределами тюрем.