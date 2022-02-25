Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга рассказала о настрое России на диалог с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, не взирая на все то, что украинский режим содеял.

Она также прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему и главе России Владимиру Путину необходимо сесть за стол переговоров.

«Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений», — сказала Захарова.

Она также отметила, что представители России «никогда не срывали никаких переговоров», они «умеют отделять эмоции от профессионализма».