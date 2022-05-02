Федеральная служба безопасности России, к ведению которой относится пограничная служба, признала резкий рост числа покинувших страну граждан в январе – марте 2022 года. В Грузию поток россиян увеличился почти в пять раз, в Армению – в три раза, следует из данных, опубликованных на портале официальной статистики (ЕМИСС).

В феврале началось российское вооружённое вторжение в Украину.

В первом квартале 2022 года в Армению выехали 134 тысячи россиян. Большинство выехавших – 78 тысяч – указали частную цель визита, 41 тысяча – туризм. Для сравнения: за три первых месяца 2021 года из России в Армению выехали всего 44 тысячи граждан.

В Грузию – через единственный сухопутный пункт пропуска в Верхнем Ларсе – выехали 38 тысяч россиян. 28 тысяч из них выбрали частную цель отъезда. Для сравнения: в первом квартале 2021 года границу пересекли только восемь тысяч граждан России. Также замечен значительный рост выезжающих в Узбекистан (53 тысячи человек против 15 тысяч годом ранее), Таджикистан (40 и 8 тысяч соответственно) и Азербайджан (56 тысяч и 20 тысяч).

Кроме того, значительно вырос поток россиян в исламские страны: в Бахрейн (почти три тысячи выехавших, в прошлом году только трое), в Египет (351 тысяча, в прошлом году – 16 тысяч), в Саудовскую Аравию (пять тысяч, в прошлом году 45 человек), в ОАЭ (263 тысячи, в прошлом году 115 тысяч), в Ливан (810 против 110 в прошлом году). В десять тысяч раз – с девяти человек до более 90 тысяч – вырос поток россиян в Доминиканскую Республику.

Значительную миграцию россиян связывают с рядом факторов, в том числе со снятием ковидных ограничений, которые в 2021 году еще действовали во многих странах. Одной из ключевых причин роста числа выехавших из России также, очевидно, стало вторжение в Украину. (svoboda.org)