Задержаны сыновья экс-президента Киргизии Атамбаева

Вскоре после задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были задержаны и его сыновья. Об этом сообщает информационное агентство АКИpress со ссылкой на супругу Атамбаева.

По словам женщины, она с тремя детьми выезжала из их особняка в селе Кой-Таш, когда ее машина столкнулась с БТР. Из него выбежали люди с автоматами, открыли дверь автомобиля, вытащили детей и «стали пинать».

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) заявили, что никого из близких родственников Атамбаева не задерживали.

Ранее сообщалось о задержании бывшего президент Киргизии Алмазбека Атамбаева. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. На территории резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш работает спецназ.

| 2020-10-10T16:55:46+04:00 10 октября 2020, 16:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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