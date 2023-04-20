Неожиданная поездка Владимира Путина в оккупированные регионы Украины, где президент России под охраной спецслужб встретился с генералам и подарил им икону, стала ответом на потоки дезинформации, которые Кремль получал с фронта.

Поездка, о которой Кремль сообщил во вторник, состоялась из-за желания Путина посмотреть своими глазами, что происходит в армии, сообщил The Moscow Times источник, близкий к Минобороны.

«Минобороны кормило руководство страны дезинформацией о состоянии дел в армии, — объясняет он. — Система предоставления искаженной информации, благополучных картинок была отстроена снизу доверху. Каждый нижестоящий знает, что делать, чтобы его начальники были довольны».

«Конвейер лжи» начал работать еще до начала войны. А это негативно повлияло на оценку своих сил и возможностей, а также на оценку соотношения сил с Украиной при принятии решения о начале вторжения, говорит источник.

По его словам, Путин захотел пообщаться с людьми, которые не имеют к нему прямого доступа, поскольку подчиняются министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу, равно как и глава Генштаба Валерий Герасимов, отсутствовали на совещаниях, которые, как утверждал Кремль, Путин провел с генералами в военном штабе в Херсонской области, а также в штабе российской национальной гвардии в Луганской области.

Визит, который Кремль подавал чуть ли не как поездку в зону боевых действий, был призван показать российскому обществу и оппонентам, что Путин, как и президент Украины Владимир Зеленский, может лично держать под контролем ситуацию на фронте, а не только давать указания из «бункера».

Когда на самом деле состоялась поездка, доподлинно не известно. Кремль утверждает, что Путин побывал в штабах военных после православной Пасхи, которую отмечали 16 апреля. Однако это утверждение ставит под сомнение тот факт, что в первоначальном видеоклипе Путин, вручая военным икону, произносит фразу, из которой следует, что мероприятие проходит до наступления Пасхи.

Спустя короткое время после публикации первого видеоклипа Кремль удалил его и опубликовал новый, где фраза о предстоящей Пасхе отсутствует, писало «Агентство». (moscowtimes.ru)