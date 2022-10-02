В Германии за военным полигоном Вильдфлекен (Wildflecken), на котором тренируют украинских военнослужащих, пытались шпионить при помощи дронов. Об этом сообщает в воскресенье, 2 октября, издание Business Insider.

По его данным, дроны были замечены в ночь на 1 октября. Эту информацию подтвердило министерство обороны ФРГ в ответ на запрос портала. В ведомстве сообщили, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от полигона, на границе федеральных земель Бавария и Гессен, проводилась полицейская операция. «Полиция была немедленно проинформирована, после чего она начала следственные мероприятия. Они продолжаются», — отметили в Минобороны Германии.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники, в районе полигона было зафиксировано не менее 12 дронов. «На вопрос о том, кто стоит за этими действиями, в министерстве не ответили. Однако в кулуарах говорят о том, что их могла проводить Россия», — пишет издание.

На территории полигона бундесвера Вильдфлекен украинские военнослужащие проходят обучение на бронетранспортерах Dingo, говорится в публикации Business Insider. Германия пообещала предоставить Киеву 50 таких машин.

ФРГ также обучает украинских военнослужащих обращению с самоходными артиллерийскими установками PzH 2000. Как сообщало министерство обороны Германии, подготовка проводится на одном из наиболее современных артиллерийских комплексов в земле Рейнланд-Пфальц. На полигоне бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн украинские солдаты проходят обучение использованию зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.