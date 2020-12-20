За сутки в Москве от коронавируса умерли 75 человек

За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве скончались 75 человек. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В общей сложности с начала распространения COVID-19 в столице скончалось 10469 жителей.

15 декабря во всех регионах России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровели 2 275 657 человек. (iz.ru)