Иранские беспилотники нанесли множественные удары по базе ВВС США на территории Кувейта, сообщает Avia.pro.

По информации портала, база была атакована с помощью как минимум четырех летательных аппаратов. Ранее на ней базировались истребители F-35 и дроны MQ-9 Reaper.

Портал не приводит данных о пострадавших. Разрушения на территории базы можно увидеть на спутниковых снимках. Ответственность за атаку взяла на себя проиранская группировка «Ташкиль Аль-Варсин». Поводом для атаки стала якобы месть за убийство Кассема Сулеймани. (Газета.Ру)