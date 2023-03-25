Азербайджан – традиционно «чайная» страна и чай – тот продукт, который в большинстве семей покупают постоянно. Однако цены на него продолжают свой рост, что не может не беспокоить граждан. Так, по данным Государственного комитета по статистике, в январе этого года стоимость чая выросла на 16,1% по сравнению с январем и на 1,1% — по сравнению с декабрем прошлого года. В среднем, стоимость 500-граммовой пачки чая в январе 2023 года составила 12,5 маната, тогда как в декабре 2022 года цена составляла 12,37 манатов. В январе 2022 года этот продукт стоил в среднем 10,76 маната. Растет стоимость как импортного, так и местного чая.

В стране была утверждена госпрограмма по развитию чаеводства на 2018-2027 годы, целями которой является удовлетворение спроса на чайную продукцию за счет местного производства, увеличение экспортного потенциала чаеводства, повышение занятости и материального благосостояния сельского населения.

Тем не менее, на сегодняшний день большая часть чая производится не в стране, а завозится, расфасовывается и продается уже под местными брендами. Потому мы в этой сфере сильно зависим от ситуации на мировом рынке. Дорожает чайное сырье на мировых биржах – дорожает этот продукт в Азербайджане.

Нашим бизнесменам проще и выгоднее покупать дешевый чай из-за рубежа, нежели вкладываться в местное производство. Данная отрасль не из быстро окупаемых и довольно трудоемкая.

Экономист Рауф Гараев заявил в беседе с #, что местные фермеры должны быть заинтересованы в производстве, а для этого должны быть соответствующие условия, им должно быть это выгодно. Сейчас это не так.

«Азербайджанский чай высоко ценится за рубежом, он имеет прекрасные вкусовые свойства. На сегодняшний день местный чай самого лучшего качества в основном вывозят в другие страны. Несколько лет назад я исследовал этот вопрос – стоимость килограмма азербайджанского чая высокого качества составляет порядка 300 манатов. Такая цена немногим гражданам по карману. Проблема с кадрами и технологиями – одна из причин высокой себестоимости», – сказал эксперт.

Он отметил, что за рубежом больше высококачественного азербайджанского чая, чем в самом Азербайджане.

«Например, если вы купите азербайджанский чай в России, то увидите, что он выше по качеству, приятнее на вкус того, что продают у нас. Выращивание чая затратно и предпринимателю невыгодно продавать хороший чай на внутреннем рынке, туда идет часто продукт низкого качества. Поэтому мы иногда можем услышать от своих граждан, что купленный чай невозможно пить, а иностранцы, покупавшие наш чай в своих странах, возражают, что он прекрасного качества. Нужно экспортировать этот товар, но и не забывать при этом о своем рынке. Тот чай, что мы покупаем сейчас, нередко не имеет характерного вкуса и запаха, в отличие от продукции, которую продавали в советское время. Отмечу, что к нам из-за рубежа завозят немало некачественного чая. А вот цена на данный товар растет каждый год. Я не раз говорил, что в ближайшем будущем Азербайджан превратится в страну-покупателя, а не производителя чая. И не предпринимается никаких шагов, которые бы остановили этот процесс», – поделился Гараев.

Он подчеркнул, что у Азербайджана есть потенциал и традиции выращивания этой культуры. Но сейчас мы выращиваем ее в небольших количествах, в основном на юге страны. Чтобы расширить производство, надо помочь тем людям, которые хотят развивать чаеводство в Азербайджане. Это будет способствовать тому, что и для наших потребителей станет доступным местный качественный чай.

По словам председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, подорожали многие продукты питания, если не большинство, и в том, что подорожал чай, нет ничего удивительного. Зарплаты работникам этой отрасли увеличили, отчисления увеличили, и это тоже отразилось на цене продукции, так как затраты чайных компаний выросли. Логистика подорожала, что тоже отразилось на ценах.

«В Шри-Ланке и Индии чай повысился в цене из-за засухи. В Китае и в Кении таких проблем не было, поэтому многое зависит от того, откуда завозить чай. То, что мы импортируем, это нормально, у покупателя должен быть выбор, но завозимая продукция должна быть высокого качества.

Что касается чаеводства в Азербайджане, то нехватка территории под чайные кусты и проблемы с водоснабжением будут помехой для того, чтобы значительно расширить производство. Но нужно работать над развитием этой отрасли, в том числе развивая менеджмент и маркетинг», – отметил Агаев.