За простой во время эпидемии клиники ФРГ получат 6 млрд евро компенсаций

Правительство Германии выделит 6 миллиардов евро на поддержку больниц в связи с эпидемией коронавируса. Средства получат клиники за то, что они «после 16 марта отказали пациентам в проведении запланированных ранее операций и курсов лечения, чтобы иметь в распоряжении свободные мощности для оказания помощи людям, заболевшим пневмонией COVID-19», — цитирует в четверг, 30 апреля, газета Handelsblatt письмо министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

С середины марта по требованию федеральных и земельных властей клиники по всей Германии перенесли на более поздний срок операции, не являющиеся неотложными,  чтобы быть готовыми к большому числу пациентов, инфицированных коронавирусом. С тех пор 40 процентов коек в отделениях интенсивной терапии должны быть свободными для оказания помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в искусственной вентиляции легких.

Теперь власти решили снизить число свободных мест в реанимации, зарезервированных для пациентов с коронавирусом, до 25 процентов. Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в ходе телефонной конференции в четверг. Клиникам также рекомендуют увеличить число не являющихся неотложными операций до 70 процентов от общего числа. Соответствующие рекомендации  министр здравоохранения Йенс Шпан уже направил федеральным землям, сообщает dpa.

| 2020-04-30T19:51:57+00:00 30 апреля 2020, 20:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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