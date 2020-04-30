За простой во время эпидемии клиники ФРГ получат 6 млрд евро компенсаций

Правительство Германии выделит 6 миллиардов евро на поддержку больниц в связи с эпидемией коронавируса. Средства получат клиники за то, что они «после 16 марта отказали пациентам в проведении запланированных ранее операций и курсов лечения, чтобы иметь в распоряжении свободные мощности для оказания помощи людям, заболевшим пневмонией COVID-19», — цитирует в четверг, 30 апреля, газета Handelsblatt письмо министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

С середины марта по требованию федеральных и земельных властей клиники по всей Германии перенесли на более поздний срок операции, не являющиеся неотложными, чтобы быть готовыми к большому числу пациентов, инфицированных коронавирусом. С тех пор 40 процентов коек в отделениях интенсивной терапии должны быть свободными для оказания помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в искусственной вентиляции легких.

Теперь власти решили снизить число свободных мест в реанимации, зарезервированных для пациентов с коронавирусом, до 25 процентов. Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель в ходе телефонной конференции в четверг. Клиникам также рекомендуют увеличить число не являющихся неотложными операций до 70 процентов от общего числа. Соответствующие рекомендации министр здравоохранения Йенс Шпан уже направил федеральным землям, сообщает dpa.