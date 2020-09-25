За прошедшие сутки в стране коронавирусом заразились еще 101 человек

В Азербайджане зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 137 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедшие сутки скончались 2 человека с положительными тестами на COVID-19.

В общей сложности в стране выявлено 39 787 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 37 392 человека излечились, 583 пациента умерли, количество активных больных составляет 1 812.

За последние сутки для выявления новых случаев заражения было проведено 6 705, всего на сегодняшний день — 1 087 578 тестов.