За последние сутки в стране от коронавируса вылечились 673 человека

В Азербайджане выявлено еще 339 случаев заражения коронавирусом, 673 человека вылечились.
3 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 31 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 168 человек вылечились, 441 скончался, число активных больных составляет 5 951 человек.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 717 164 теста на коронавирус. За последние сутки проведено 8 532 теста на коронавирус.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.