За последние сутки в стране от коронавируса вылечились 673 человека

В Азербайджане выявлено еще 339 случаев заражения коронавирусом, 673 человека вылечились.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 31 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 168 человек вылечились, 441 скончался, число активных больных составляет 5 951 человек.