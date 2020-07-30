За последние сутки в стране от коронавируса вылечились 673 человека

В Азербайджане выявлено еще 339 случаев заражения коронавирусом, 673 человека вылечились.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 31 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 25 168 человек вылечились, 441 скончался, число активных больных составляет 5 951 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 717 164 теста на коронавирус. За последние сутки проведено 8 532 теста на коронавирус.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

| 2020-07-30T17:13:13+04:00 30 июля 2020, 17:08|12345 (Пока оценок нет)
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