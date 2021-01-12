За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вылечились 1276 человек

В Азербайджане выявлено еще 519 случаев заражения коронавирусом, 1276 человек вылечились, 15 скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 225 346 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 210 798 человек вылечились, 2 941 скончался, число активных больных – 11 607.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 7 898 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший период проведено 2 279 907 тестов.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.