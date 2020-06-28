За попытку осквернения памятника в США предъявлены обвинения

Органы юстиции США предъявили обвинения четырем фигурантам, которые в ходе антирасистской акции в Вашингтоне предположительно пытались свалить памятник бывшему президенту Эндрю Джексону. Четверым мужчинам в возрасте от 20 до 47 лет вменяется в вину «разрушение федеральной собственности», сообщила американская прокуратура в субботу, 27 июня. Им угрожает до 10 лет лишения свободы.

«Эти обвинения должны стать предупреждением всем тем, кто решит осквернять статуи и памятники, украшающие нашу столицу: их агрессивное и преступное поведение терпеть больше не будут», — говорится в сообщении прокуратуры. Один из обвиняемых уже задержан и предстал перед судом. (DW)