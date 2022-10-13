Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что почти 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 3 по 9 октября. По данным организациям от этой инфекции умерли более 9 тыс. человек.

Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими 7 днями на 10%, а количество летальных исходов — на 1%, указали в ВОЗ. Об этом информирует ТАСС.

Снижение заболеваемости фиксируется в Африке (минус 41%), Юго-Восточной Азии (минус 25%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 21%).

В Европе заболеваемость уменьшилась всего на 3%, в Америке — на 10%. При этом смертность от коронавируса выросла в Америке на 11% и Западно-Тихоокеанском регионе на 1%.

Германия передала данные о самом большом числе инфицированных за неделю — 508 749, за ней следует Китай (333 830), далее Франция (323 787), США (283 220) и Италия (280 947).

В США за эту неделю зафиксировано больше всего умерших — 2 817. Далее следуют Бразилия (767), Россия (731), Япония (567) и Китай (412).