За что награды?

Вечером в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о присуждении высших государственных наград группе военнослужащих, участвовавших в недавних «победных боях» на Тавушском направлении армяно-азербайджанской границы.

«Я представил к ордену «Боевой крест» 1-й степени 16 участников победных боев в Тавуше, 55 военнослужащих – к ордену «Боевой крест» 2-й степени, а капитана Рубена Санамяна – к званию Национального героя. Только что имел честь встретиться с Санамяном», — заявил премьер.

По его словам, «это достойная дань уважения и оценки героизма участников Тавушских боев, солдат, офицеров и генералов армянской армии».

Любопытно, в чем Никол углядел «победный» характер этих боев для Армении. И за что вообще награды?

Вероятно, это делается для утверждения ежедневно повторяемой армянскими СМИ мантры о том, что в середине июля произошло «неожиданное нападение Азербайджана на Армению». Дескать, вот, наши герои — отбились от вероломной атаки.

Характеризуя эту ситуацию, политолог Расим Мусабеков заявил # что «Пашинян таким способом пытается укрепить свои позиции в армии. Дешевые ходы».

А вот что заявил в свою очередь политолог Тофиг Аббасов:

— Действия армянского премьера, который совсем недавно имел пространную беседу с президентом страны по поводу последних событий, откровенно напоминают старания, призванные замазать собственные грехи и провалы. Бесспорно, Армения в ходе июльских Товузских событий полностью обнажила свою несостоятельность в военно-политическом плане, и поэтому, чтобы внушить своим гражданам, обществу оптимизм, Пашинян сейчас предпринимает различные усилия для убеждения их в том, что он владеет ситуацией. Это не более чем тщетные попытки скрыть правду. Все тайное уже стало явным, и сейчас эти его топорные решения ничего не изменят.

Безусловно, выявились очень существенные, специфические подробности соучастия внешних сил в этой провокации Армении. Уже можно откровенно говорить, что и Россия, и Франция были пособниками. У каждой из этих стран, которые, кстати, к сожалению, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, были свои темные планы.

Россия пыталась использовать свой шанс для того, чтобы надавить на Баку. Это объясняется тем, что Москва не совсем воспринимает независимую политику Азербайджана, стойкость его политического руководства, и поэтому все время пытается через Армению оказывать на него воздействие.

А Франция пыталась таким образом свести счеты с Турцией, с которой у нее не складываются отношения в Ливии, Сирии, Ливане, и на Кавказе.

Поэтому Армения, во-первых, пытается продемонстрировать своим сюзеренам, будто бы она дееспособна, что Никол Пашинян полностью владеет ситуацией в регионе. Обычно таким, как Ереван, говорят – вы начните, а мы поддержим. Но никто Армению не поддержал, правда, постфактум Москва начала поставлять туда оружие, однако все равно она вышла из этих боев с ощутимыми потерями.

Поэтому сейчас Пашинян разыгрывает дешевый фарс, будто бы он представляет к правительственным наградам каких-то отличившихся офицеров, солдат, и так далее. Это как мертвому припарки. Такими дешевыми номерами правды не скрыть.

Поэтому весь этот спектакль так обставляется – будто бы Пашинян обращается к главе государства, в армии это вызывает высокий боевой дух, в обществе наблюдается подъем и вера в себя, и т.д. Но ничего такого на самом-то деле нет. Наоборот, Армения продолжает деградировать. Это вассальное государство, которое не может найти средств к существованию, и поэтому вынуждено смириться с внешним управлением.

Безусловно, те страны, которые привыкли к колониальным традициям, пытаются усмирить те политические элиты, которые не приемлют диктата и не позволяют говорить с собой менторским тоном. И как раз в этом отношении азербайджанское руководство показывает достойный пример. Естественно, это не нравится ни Москве, ни Парижу, ни Вашингтону.

После Товузских событий стало определенно ясно, что Армения никогда в жизни не сможет настроиться на волну здравомыслия и трезвости. Она все время будет в оковах зависимости, оглядываться на своих сюзеренов с тем, чтобы сохранить лицо, и еще и претендовать на то, будто ей удастся расширить жизненное пространство. Это очень опасная тенденция для самого армянского политического истеблишмента, потому что ни одна страна (и в том числе Азербайджан) никаких территориальных уступок Армении не сделает.

Теперь дело остается за малым. Надо все-таки решить вопрос с посредниками от Минской группы ОБСЕ, после всех этих событий. Мне кажется, Азербайджан уже должен вынести на мировую повестку вопрос ликвидации ее мандата как структуры, не справившейся с возложенной на нее миссией. Или же произвести очень серьезные изменения в составе этого формата, с тем, чтобы пришли представители тех стран, которые будут более активными, целенаправленными, принципиальными. Например, Германия видится в этом отношении весьма перспективной. Та же Турция, при упоминании которой у армянского руководства начинается лихорадка. Если б армяне были более рассудительны и дальновидны, то сами выступили бы за участие Турции в группе посредников МГ ОБСЕ. Они от этого только выиграют. Им кажется, что турки им враги, а на самом деле это армяне враги своим соседям, к каждому из которых у них есть территориальные претензии. Они никак не уймутся, и этим лишают себя возможности занять правильную позицию в системе региональных координат. И все их попытки реванша потерпят крах.