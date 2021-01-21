За чем Хулуси Акар в Иракский Курдистан ездил?

Багдад с официальным визитом посетил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар. В рамках визита состоялась встреча с рядом официальных лиц Ирака, начиная от премьер-министра и завершая уже встречей со своими коллегами.

Однако «вишенкой на торте» этого визита стало посещение турецким министром иракского Курдистана, где он встретился с бывшим главой курдской автономии, лидером Демократической Партии Курдистана Масудом Барзани, нынешним главой автономии Нечирваном Барзани и премьер министром автономии Месруром Барзани. Это первый такой визит с сентября 2017 года, когда иракский Курдистан попытался провести референдум и стать независимым.

Напомним, что тогда большинство курдов проголосовало за независимость вопреки требованию воздержаться от подобных шагов и со стороны официального Багдада, и соседних государств — Турции, Ирана и, даже, США. Хотя нужно сказать, что именно иракская курдская автономия является оплотом США в Ираке.

Отношения курдской автономии тогда испортились со всеми. Особенно, конечно же, с Турцией. Тогда Эрдоган в свойственной себе манере делал очень резкие заявления и грозился ввести войска. Однако, референдум «захлебнулся», курды «получили по шапке» и потеряли нефтедобывающие территории, которые контролировали «пешмерга», получившие их в результате противостояния с ИГИЛ. Особую роль тут, нужно сказать, играл город с преимущественно туркоманским населением Киркук и его нефть.

Курды, кстати, под соусом референдума хотели присоединить этот город автономии, однако тогда подразделения «Хашт-аш-Шаби» взяли город. «Пешмерга» практически без боя оставили город, а большинство курдских фирм, которые работали там, были выжиты. Болезненный удар получил и сам Барзани. Его клан в иракском Курдистане является одним из крупных и влиятельных. Причем нужно сказать, что данный клан сильно завязан на Турции и имеет в этой стране серьезный бизнес. Вообще, говоря об иракском Курдистане, нужно сказать, что он поделен между двумя крупными семьями – это семья Барзани, которая завязана на Турции, и семья Талабани, которая является проиранской. Оба клана также находятся в тесных отношениях с США.

Так вот, этот визит можно считать первой открытой попыткой наладить отношения между Турцией и иракскими курдами, которые были испорчены в 2017 году. Однако, этому способствовали ряд предшествующих событий. О повседневных турецких операциях в северном Ираке, в приграничном горном городе Синджаре всем известно. Именно в этом горном городе находятся главные базы РПК, и именно эти территории Турция бомбит чаще всего.

И в последнее время иракские курды оказывают содействие Турции в противостоянии со своими соплеменниками, что также привело к обострению в отношениях между сирийскими курдами и иракскими. Тут стоит отметить, что недавно даже было столкновение на ирако-сирийской границе между сирийскими курдами и иракскими. Именно поэтому последние, удостоились чести вновь наладить отношения и контакты с турецкими властями.

Визит Хулуси Акара в Ирак прокомментировал для # турецкий эксперт Энгин Озер, отметивший, что эти встречи нужно рассматривать контексте новой внешнеполитической доктрины Турции.

«Турция сейчас пытается договориться со всеми соседними странами напрямую, без посредников. В Анкаре считают, посредники могут вводить свои корректировки и блюсти свои интересы, играя на противоречиях соседних стран. Поэтому в Анкаре принято решения после этого говорить напрямую с соседними странами. Пример — карабахский конфликт, когда Турция и Россия выступили против вмешательства США и Франции, и конфликт нашел более или менее положительное решение», — сказал эксперт.

Что же касается Ирака, по словам аналитика, главная проблема в отношениях двух стран – это Иракский Курдистан.

«И для Багдада, и для Анкары – это проблема. Причем сам Багдад и Эрбиль не в лучших отношениях. В формате Анкара-Багдад и местная администрация в Эрбиле, можно будет более эффективно сотрудничать. Однако визит именно Хулуси Акара в Багдад и встреча с лидером курдской автономии говорит о том, что на этих встречах речь шла об операциях Турции на севере Ирака, где находятся базы РПК. Для чего нужно также и тесное сотрудничество с курдами Ирака», — резюмировал аналитик