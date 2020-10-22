За 50 лет численность евреев в Европе сократилась почти на 60 процентов

В Европе проживает примерно 1,3 млн евреев. Их доля к общей численности еврейского населения в мире составляет чуть менее 10 процентов. Данный показатель практически равен цифрам 900-летней давности, следует из отчета лондонского Института еврейских политических исследований (JPR). Выдержки из доклада независимой исследовательской организации приводит в четверг, 22 октября, издающаяся в Тель-Авиве газета Haaretz («Гаарец»).

За минувшие полвека Европа лишилась почти 60 процентов своего еврейского населения. При этом двое из трех представителей этого народа проживают сегодня либо в Германии, либо во Франции, либо в Великобритании.

Оценивая общую численность еврейских диаспор в целом по Евросоюзу, демографы говорят о порядка 788 800 человек. В четырех бывших республиках Советского Союза — Грузии, Украине, Молдове и Азербайджане — живут около 210 тыс. евреев, отмечают составители отчета. Еще порядка 330 200 — на территории других европейских государств. (DW)