Южногородский Декамерон

Классиков нужно не только почитать, но и почитывать. В одном южном городе эта прописная истина, к нашему великому сожалению, не была взята на вооружение всеми местными аборигенами. А жаль. В противном случае, удалось бы избежать многих курьезных случаев. Нужно же было всего ничего — изучить произведения классиков, чтобы не попадать в истории, ими уже рассказанные.

Говоря конкретнее, неплохо было бы повсеместное изучение в южном городе произведения великого Джованни Боккаччо под названием «Декамерон», актуальность которого ныне трудно было переоценить. Ведь, весь мир и южный город в том числе жили в страхе повсеместного распространения некоего вируса, происхождение коего, как и способы излечения от оного, науке были доподлинно неизвестны.

Словом, все было почти также, как в славной Флоренции в 1348 году, когда сей чудесный уголок планеты, говоря словами классика, «постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам ниспосланная праведным гневом божьим на смертных, за несколько лет перед тем как открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно подвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада».

В южном городе, на фоне клятв и обещаний местных эскулапов разного уровня о том, что вирус, уже косящий граждан других стран направо и налево, милостливо обойдет местных жителей, все же считали за благо самолично обезопасить себя от возможной угрозы. И дело не ограничивалось только массовой скупкой масок. В моду вошло воздержание от употребления всяких блюд, ранее считавшихся изысканными и популярными.

Но, не только в том некоторые южногородцы видели пути спасения от вируса. В моду вошли шарлатаны разного уровня, убеждавшие местных дам и господ в том, что все достижения современной науки это сущая ерунда, а доверять можно только тем, кто владеет искусством изгнания дьяволов. В отличие от героев произведения великого Боккаччо, это были не семь молодых дам, разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно-приветливые, а также связанные друг с другом дружбой, или соседством, либо родством.

«Лечить» южногородцев наведывались мужчины, приветливость и сдержанность которых, равно как и образованность, вряд ли можно было сыскать днем с огнем. То были носители весьма специфических знаний. Например, они считали, что «изгнать дьявола» из женщины, можно исключительно взобравшись на нее верхом, держа несчастную за руки, задавая ей вопросы и ведя задушевный диалог с самим, соответственно, бесом.

Причем, кадры, на которых демонстрируется весь этот занимательный процесс, уже стали настоящим хитом в южном городе. Наиболее недоверчивые из увидевших эти кадры, почему-то решили, что мужчины, оседлавшие даму, банально утоляли собственную, не научную, страсть. Зря они так. Ведь, в «Декамероне», сходство сюжетов которого с реалиями южного города порой было поразительным, рассказывалось о чем-то подобном.

То был рассказ Дионео о том, что в городе Капсе в Барберии был когда-то богатейший человек, у которого в числе нескольких других детей была дочка, красивая и миловидная, по имени Алибек. Зразу замечу, что в южном городе девочек по имени Алибек не было. А вот мальчиков с подобным именем тут встретить было можно. Впрочем, на этом схожести не заканчиваются. И Дионео подробно рассказывает, как любопытство довело Алибек до кельи одного молодого отшельника, человека очень набожного и доброго, по имени Рустико.

Этот молодой человек в пространной речи рассказал Алибек насколько дьявол враждебен господу Богу, затем дал ей понять, что нет более приятного богу служения, как загнать дьявола в ад. Прекрасен был и диалог между ними. «Рустико, что это за вещь, которую я у тебя вижу, что выдается наружу, а у меня ее нет». – «Дочь моя, — говорит Рустико, — это и есть дьявол, о котором я говорил тебе, видишь ли, теперь именно он причиняет мне такое мучение, что я едва могу вынести».

В общем, читавшие произведение Боккаччо осведомлены также о том, что Рустико показал Алибек не только своего дьявола, но и указал, где находится ее ад. А главное — он показал, как именно нужно загонять дьявола в ад. Не утверждаю, что конечной целью южногородских шарлатанов, которые наведались к даме и вели диалог с дьяволом, сидя на ней верхом, было точное повторение того, чем прославили себя Рустико и Алибек. Но, не могу не заметить, что именно в такие моменты понимаешь, насколько важно не только почитать, но и почитывать классиков.