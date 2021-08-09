Юный азербайджанский вокалист Искендер Гасанзаде принимает участие в детском международном вокальном конкурсе Baqytty Bala-2021 (Счастливый ребенок) в Актобе (Казахстан), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов мероприятия.

Искендер Гасанзаде в числе других финалистов будет бороться за Гран-при конкурса.

Конкурс курирует известный казахстанский певец, композитор Димаш Кудайберген. Baqytty Bala – ежегодный детский вокальный конкурс, единственный в Казахстане, куда для участия приглашаются дети из разных стран мира. Любой ребенок, которому уже исполнилось 10, но еще нет 16 лет, в какой бы стране он ни жил, может отправить онлайн видео-заявку на конкурс. Из них Димаш Кудайберген и его команда выбирают 20 финалистов.

В 2021 году заявки поступили из 12 стран мира. В финал прошли 20 юных вокалистов из Казахстана, Азербайджана, России, Украины, Болгарии, Польши и Греции.

Гала-концерт конкурса состоится 11 августа.