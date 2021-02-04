ЮНЕСКО собирается в Карабах

Россия рассчитывает, что поездка предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана состоится в ближайшее время. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Насколько я знаю, сейчас как раз ведутся переговоры об организации предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, — сказала Захарова. — Мы надеемся, что такая поездка состоится в ближайшее время и как раз будет способствовать усилению взаимного доверия в регионе».

20 ноября гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона. Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 30 ноября заявил, что Баку намерен привлечь специалистов ЮНЕСКО для восстановления культурного наследия Карабаха.