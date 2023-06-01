Власти Южно-Африканской Республики ищут способ отказаться от саммита БРИКС, который должен пройти в августе, чтобы не арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Как пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЮАР, один из вариантов, который они рассматривают, — это попросить Китай принять саммит у себя.

О том, что мероприятие с большой долей вероятности не пройдет в ЮАР, 25 мая заявил бывший президент республики Табо Мбеки, имеющий большое влияние среди правительственных чиновников. «Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать», — сказал Мбеки.

После этого замминистра Обед Бапела рассказал, что власти готовят закон, который предоставит им возможность решать, арестовывать или нет лидеров, разыскиваемых МУС. Однако в Минюсте республики отметили, что до саммита парламент не успеет принять такой закон.

На встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне, которая пройдет на этой неделе, всем участникам будет предоставлен дипломатический иммунитет. Но такое решение в правительстве назвали стандартной процедурой.

«Эти иммунитеты не отменяют никаких ордеров, которые могли быть выданы каким-либо международным трибуналом против любого участника конференции», — пояснил представитель отдела международных отношений Минюста Клейсон Моньела.

Саммит глав государств БРИКС, в который входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа. В Кремле не ответили на прямой вопрос, приедет ли Путин на мероприятие. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российская сторона «будет на должном уровне принимать участие» в саммите. При этом он выразил надежду, что партнеры России по БРИКС «не будут ориентироваться на подобные незаконные решения» МУС.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Оба лица подозреваются в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле назвали это решение «ничтожным», поскольку Россия не признает юрисдикцию МУС. В этом отношении Москва находится в одном ряду с Китаем, Турцией, Индией, США и другими. Однако ЮАР, как и еще 122 страны в мире, ратифицировала Римский статут и должна исполнить ордер суда в Гааге. (moscowtimes.ru)