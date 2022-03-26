Видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Информация об этом появилась на странице канала.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — указано в сообщении.

Напомним, пранкеры от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля звонили главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу и главе МВД Соединенного Королевства Прити Пател. Уоллес в разговоре заявил, что готов поддержать ядерную программу Украины. Пател отмечала, что английские семьи готовы принять украинских националистов, а также пообещала исключить РФ из Интерпола. Позже Минобороны Великобритании обратилась к руководству YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе записи разговора Уоллеса и Лексуса (aif.ru).