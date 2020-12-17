Яркий образец мультикультурализма в центре Баку: Русскому драмтеатру исполняется 100 лет

Юбилей Государственного Академического Русского Драмтеатра имени Самеда Вургуна – одно из главных событий этого года. Любимому всеми бакинцами и гостями нашего города театру 20 декабря исполняется 100 лет.

Из-за пандемии запланированное торжество, обещавшее многочисленные сюрпризы, пришлось перенести. Но праздник никто не отменял: юбилей отметят при первой же возможности!

В интервью # главные руководящие лица театра высказались о Великой победе и предстоящем торжестве:

Адалят Гаджиев, директор театра, заслуженный работник культуры Азербайджана:

«В то время, как весь мир ждет окончания непростого 2020 года, принесшего пандемию и глобальный экономический спад, Азербайджан празднует Великую Победу! Благодаря политической мудрости нашего Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева этот год стал для нас победоносным. Исполнилась самая большая мечта нашего народа, каждого из нас. Лучшего подарка к юбилею и быть не могло. Это событие войдет в историю нашего театра: за месяц до 100-летия Русского драмтеатра Азербайджан празднует величайшую победу — Карабах освобожден от многолетней оккупации!».

А.Гаджиев рассказал о том, как во время войны собирал артистов во дворе театра:

«Эти встречи не забыть никогда. Мы собирались в нашем уютном дворике на свежем воздухе. Когда армяне бомбили Гянджу и Барду, на наших лицах было столько грусти, но мы говорили о победе: знали, верили, не сомневались! Наши израненные сердца бились в одном ритме, и такого единения я не видел никогда раньше. Благодарен судьбе за то, что пережил эти моменты с моим родным коллективом и народом».

Директор театра заявил, что юбилей будет отмечаться как и планировалось, — торжественно и масштабно:

«Мы готовились, но понимаем, что без зрителей никакого праздника быть не может. Мы ждали гостей из России, Израиля и других стран. Наш театр любят во всем мире. Праздник состоится, но чуть позже».

Адалят Гаджиев провел в Русском драмтеатре полжизни: пришел, когда ему не было еще и 30:

«Театр – это маленькая модель мира. Познавая театр, мы познаем мир. Наш театр – это еще и яркий образец мультикультурализма. У нас работают представители всех национальностей, населяющих Азербайджан. Всех объединяет русский язык и любовь к искусству».

Новая история Государственного Академического Русского Драмтеатра в Баку неразрывно связана с именем Александра Яковлевича Шаровского . Главный режиссер, народный артист Азербайджана, человек, создавший все главные постановки современного репертуара. Как считают сами зрители, спектакли, поставленные Шаровским — это гарантия успеха и аншлаг.

В интервью # главный режиссер поделился своими эмоциями накануне юбилея театра и признался, что никакая пандемия не лишает праздника:

«Государственный Академический Русский драмтеатр имени Самеда Вургуна — является частью Азербайджана. Азербайджан победил в Отечественной войне. Это великий праздник – отмечать юбилей во время великой Победы!», — заявил народный артист.

Он напомнил свои слова о том, что юбилей театра будет длиться целый год и рассказал об обращении к и.о. министра культуры Анару Керимову:

«Я изложил идеи торжественного вечера, которые давно готовы, и попросил А.Керимова выяснить с высшим руководством страны время, когда мы сможем провести юбилей театра. Мечтаю пригласить первую леди, первого вице – президента страны Мехрибан Алиеву на юбилейный вечер в наш театр. У нас также готов список известных артистов из России, которые очень хотят приехать на наше торжество, ведь самое главное на любом вечере – это гости. Верю в то, что мы проведем это событие так же, как город всегда относился к нашему театру, и как наш театр относился к нашей стране».

Озвучивая некоторые планы, Александр Шаровский рассказал корреспонденту «Зеркало», что в день празднования юбилея намечается большое уличное представление в духе шапито для самых маленьких зрителей, презентация книги о театре в фойе здания и праздничный вечер на сцене. Дата проведения юбилея будет сообщена позже.